Суперпоединок: Мейвезер нокаутировал Макгрегора

Один из лучших боксеров в истории Флойд Мейвезер вышел победителем в поединке, который называют боем века. В матче по правилам бокса, состоявшемся в Лас-Вегасе утром в воскресенье, 27 августа, американец нокаутировал звезду смешанных единоборств Конора Макгрегора из Ирландии. Победа была одержана в 10-м раунде техническим нокаутом.

Мейвезер и Макгрегор бились за неофициальный титул лучшего бойца в мире, а также за гигантские гонорары и специально изготовленный "Денежный пояс" от Всемирного боксерского совета (WBC), состоящий из 1,5 килограммов золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров, 160 изумрудов и итальянской крокодиловой кожи.

Что касается гонораров, то Мейвезер получит 400 млн долларов, а Макгрегор - за бой, телеправа и коммерцию - около 127 млн долларов. Общая прибыль организаторов составит, по оценкам, около 600 млн долларов.

В результате этой победы Флойд Мейвезер превзошел рекорд Рокки Марчиано, добившись на профессиональном ринге 50-й победы подряд (из них 27 раз - нокаутами).