Суй и Хань стали чемпионами мира в парном катании, у россиян — бронза

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rus.DELFI.lv
пятница, 31 марта 2017 г. 11:00
На чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки разыгран первый комплект медалей. В соревнованиях пар золото выиграли китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань, россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли бронзовые награды.
© AFP / Scanpix

Вэньцзинь Суй и Цун Хань выиграли короткую программу с результатом 81,23 балла. Меньше двух баллов им уступали представители Германии Алена Савченко / Бруно Массо и Тарасова / Морозов.

В произвольной программе Суй и Хань тоже были лучшими, но их преимущество над Савченко и Массо составило всего 0,37 баллов. Третьими стали россиянин Ксения Столбова и Федор Климов.

В сумме китайская пара набрала 232,06 баллов и впервые стала чемпионом мира (ранее Суй и Хань дважды выигрывали серебряные медали). Серебро — у Савченко и Массо (230,30). Немцы на ЧМ-2016 замкнули тройку призеров, а на ЧЕ-2017 взяли серебро. 33-летняя Алена Савченко является пятикратной чемпионкой мира, но все титулы она завоевала в паре с завершившим карьеру Робином Шолковы.

Бронза — у действующих чемпионов Европы Тарасовой и Морозова. По итогам двух программ они набрали 219,03 балла, проиграв китайцам 13 баллов. В топ-10 оказались по две пары из Китая, России и Канады. По результатам турнира Россия сохранила три квоты в парном катании на Олимпиаду-2018.

Чемпионат мира. Хельсинки

Пары

Короткая программа

1. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 81,23 балла
2. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 79,84
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 79,37
4. Юй Сяоюй — Хао Чжан (Китай) — 75,23
5. Наталья Забияко — Александр Энберт (Россия) — 74,26
6. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада) — 73,14

Произвольная программа

1. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 150,83 балла
2. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 150,46
3. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия) — 141,03
4. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 139,66
5. Юй Сяоюй — Хао Чжан (Китай) — 136,28
6. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 134,58…

Итоговое положение

1. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 232,06 баллов
2. Алена Савченко — Бруно Массо (Германия) — 230,30
3. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 219,03
4. Юй Сяоюй — Хао Чжан (Китай) — 211,51
5. Ксения Столбова — Федор Климов (Россия) — 206,72
6. Любовь Илюшечкина — Дилан Москович (Канада) — 2016,19…

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