Судьи из Латвии не увидели гол Левандовски, Бельгия — с путевкой на ЧМ-2018

На 72-й минуте при счете 1:0 в пользу поляков хозяева получили право на штрафной. Стандарт исполнил Левандовски. Вратарь казахстанцев Лория мяч парировал и выбил его в поле, но на повторах четко видно, что мяч все же побывал за линией ворот. Тем не менее, ни Трейманис, ни его помощники этого не заметили.

Свой гол Левандовски все же забил, когда на 85-й минуте реализовал пенальти и подвел итог. Всего в этом отборочном цикле главная звезда сборной Польши провел 12 голов в восьми матчах, уступая только португальцу Криштиану Роналду (14).

Польша лидирует в группе Е (19 очков), на три очка опережая Черногорию и Данию. А первой среди европейских сборных выход на ЧМ-2018 себе обеспечила сборная Бельгии: после победы в восьмом туре в Греции "дьяволы" стали недосягаемыми для конкурентов по группе Н.

Чемпион мира-2014 сборная Германии дома разгромила норвежцев (6:0), продлила победную серию до восьми игр и почти гарантировала себе первое место, тогда как второй сборная Северной Ирландии не опустится ниже второй строчки. Англичане после волевой победы в Лондоне на "Уэмбли" над словаками (2:1) оторвалась от соперника на 5 очков и тоже фактически обеспечила себе первое место.

В группе В стопроцентный результат имеет сборная Швейцарии (3:0 в Риге над сборной Латвии), от которой на три очка отстает сборная Португалии — второй претендент на первое место.

Самый сенсационный результат восьмого тура был зафиксирован в Тулузе, где сборная Франции не забила Люксембургу — 0:0. Французы не смогли обыграть люксембуржцев впервые с 1914 года, чем обострили борьбу за лидерство. Шведы разгромили в гостях белорусов (4:0) и отстают от "трехцветных" на одно очко, а на третье место поднялись голландцы.

ГРУППА А

Франция — Люксембург 0:0

Голландия — Болгария 3:1 (1:0)

Голы: Проппер 7, 80, Роббен 67 — Костадинов 69.

Беларусь — Швеция 0:4 (0:3)

Голы: Форсберг 18, Нюман 24, Берг 37, Гранквист 85 (пен).

1 Франция 8 5 2 1 15-5 17

2 Швеция 8 5 1 2 18-7 16

3 Голландия 8 4 1 3 16-11 13

4 Болгария 8 4 0 4 13-17 12

5 Люксембург 8 1 2 5 7-17 5

6 Беларусь 8 1 2 5 4-16 5

ГРУППА B

Латвия — Швейцария 0:3 (0:1)

Голы: Сеферович 9, Джемаили 54, Родригес 58 (пен).

Латвия: Ванин, Горкшс, Дубра, Максименко, Колесов, Варданян (Казачок, 78), Соловьев, Лайзанс, Индранс (Клюшкин, 62), Шабала, Ракель (Икауниекс, 68).

Венгрия — Португалия 0:1 (0:0)

Гол: Андре Силва 48.

Португалия: Руй Патрисиу, Алвеш, Коэнтрау (Элизеу, 28), Соареш, Пепе, Моутинью, Данилу Перейра, Жоау Мариу, Желсон Мартинш (Бернарду Силва, 63), Андре Силва (Куарежма, 86), Роналду.

Фареры — Андорра 1:0 (1:0)

Гол: Соренсен 31.

1 Швейцария 8 8 0 0 18-3 24

2 Португалия 8 7 0 1 28-4 21

3 Венгрия 8 3 1 4 11-9 10

4 Фареры 8 2 2 4 4-15 8

5 Андорра 8 1 1 6 2-17 4

6 Латвия 8 1 0 7 3-18 3

ГРУППА C

Германия — Норвегия 6:0 (4:0)

Голы: Озил 10, Дракслер 17, Вернер 21, 40, Горетцка 50, Гомес 79.

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Кроос, Киммих, Руди (Хедира, 61), Дракслер, Озил, Вернер (Гомес, 66), Мюллер (Горетцка, 46).

Азербайджан — Сан-Марино 5:1 (2:0)

Голы: Исмаилов 20, 57, Абдуллаев 25, Чеволи 71 (автогол), Садыгов 81 — Палацци 73.

Северная Ирландия — Чехия 2:0 (2:0)

Голы: Эванс 28, Брант 41.

1 Германия 8 8 0 0 35 2 24

2 Сев.Ирландия 8 6 1 1 16 2 19

3 Азербайджан 8 3 1 4 8 12 10

4 Чехия 8 2 3 3 10 9 9

5 Норвегия 8 2 1 5 8 16 7

6 Сан-Марино 8 0 0 8 2 38 0

ГРУППА E

Польша — Казахстан 3:0 (1:0)

Голы: Милик 11, Глик 74, Левандовски 86 (пен).

Армения — Дания 1:4 (1:2)

Голы: Корян 6 — Дилэйни 16, 81, 90, Эриксен 29.

Черногория — Румыния 1:0 (0:0)

Гол: Йоветич 75.

1 Польша 8 6 1 1 18-11 19

2 Черногория 8 5 1 2 18-7 16

3 Дания 8 5 1 2 18-7 16

4 Румыния 8 2 3 3 8-8 9

5 Армения 8 2 0 6 8-19 6

6 Казахстан 8 0 2 6 4-22 2

ГРУППА F

Англия — Словакия 2:1 (1:1)

Голы: Дайер 37, Рэшфорд 59 — Лоботка 3.

Англия: Харт, Кэйхилл, Бертран, Уокер, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Стерлинг, 83), Хендерсон, Дайер, Алли (Ливермор, 90), Рэшфорд (Уэлбек, 84), Кейн.

Словения — Литва 4:0 (1:0)

Голы: Иличич 25 (пен), 61 (пен), Вербич 82, Бирса 90.

Шотландия — Мальта 2:0 (1:0)

Голы: Берра 9, Гриффитс 49.

1 Англия 8 6 2 0 16-3 20

2 Словакия 8 5 0 3 14-6 15

3 Словения 8 4 2 2 10-4 14

4 Шотландия 8 4 2 2 14-10 14

5 Литва 8 1 2 5 6-18 5

6 Мальта 8 0 0 8 2-21 0

ГРУППА H

Эстония — Кипр 1:0 (0:0)

Гол: Кяйт 90.

Греция — Бельгия 1:2 (0:0)

Голы: Зека 72 — Зека 70, Лукаку 74.

Гибралтар — Босния и Герцеговина 0:4 (0:1)

Голы: Джеко 35, 85, Кодро 65, Лулич 83.

1 Бельгия 8 7 1 0 35-3 22

2 Босния и Герцеговина 8 4 2 2 19-8 14

3 Греция 8 3 4 1 11-5 13

4 Кипр 8 3 1 4 8-12 10

5 Эстония 8 2 2 4 6-17 8

6 Гибралтар 8 0 0 8 3-37 0