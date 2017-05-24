Суд в Испании подтвердил тюремный приговор Лионелю Месси

Верховный суд Испании подтвердил приговор аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который в июле прошлого года был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от налогов.

Суд также обязал нападающего "Барселоны" выплатить штраф на сумму в 2 млн евро (2,2 млн долларов).

В то же время суд снизил тюремный срок отцу футболиста до 15 месяцев.

Как ожидается, Месси и его отец вряд ли сядут в тюрьму, так как суды в Испании обычно дают условные сроки, если преступление было совершено в первый раз и срок по приговору не превышает двух лет.

Окончательное решение должен принять суд в Барселоне.

В прошлом году Лионель Месси и его отец Хорхе Орасио Месси были признаны виновными в трех случаях уклонения от уплаты налогов.

По версии обвинения, футболист и его отец не выплатили налогов на сумму в 4,1 млн евро.

В ходе судебных заседаний Месси заявил, что сам не распоряжался своими доходами, а был занят игрой в футбол.

Лионель Месси считается одним из лучших футболистов современности и является самым титулованным аргентинским игроком в истории.