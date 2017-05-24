Суд в Испании подтвердил тюремный приговор Лионелю Месси

Суд также обязал нападающего "Барселоны" выплатить штраф на сумму в 2 млн евро (2,2 млн долларов).
В то же время суд снизил тюремный срок отцу футболиста до 15 месяцев.
Как ожидается, Месси и его отец вряд ли сядут в тюрьму, так как суды в Испании обычно дают условные сроки, если преступление было совершено в первый раз и срок по приговору не превышает двух лет.
Окончательное решение должен принять суд в Барселоне.
В прошлом году Лионель Месси и его отец Хорхе Орасио Месси были признаны виновными в трех случаях уклонения от уплаты налогов.
По версии обвинения, футболист и его отец не выплатили налогов на сумму в 4,1 млн евро.
В ходе судебных заседаний Месси заявил, что сам не распоряжался своими доходами, а был занят игрой в футбол.
Лионель Месси считается одним из лучших футболистов современности и является самым титулованным аргентинским игроком в истории.