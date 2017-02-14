Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после его запрета

"Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период", — рассказал Рябинский.

"Мы, конечно, будем организовывать Саше бои, он будет боксировать по другим версиям. Его карьера продолжится", — рассказал промоутер.

Напомним, что допинг-проба Поветкина перед боем с американцем Деонтеем Уайлдером (должен был состояться в мае 2016 года в Москве) показала наличие мельдония. В ходе слушаний российский боксер отметил, что действительно принимал мельдоний по рекомендации врача Максима Красавина, но было это в начале сентября 2015 года во время тренировок в Казахстане. После того как с 1 января 2016 мельдоний был помещен в список запрещенных препаратов, он его не употреблял, заявил Поветкин.

Положительный результат допинг-теста на мельдоний стал причиной отмены боя россиянина c Уайлдером. После этого команда американского боксера подала в суд иск на 4,5 миллиона долларов за срыв поединка. Ответчиками выступает сам Поветкин и "Мир Бокса". Рябинский, правда, подал встречный иск о защите чести и достоинства Поветкина против Уайлдера, компании DiBella Entertainment и ее президента Лу ДиБеллы на сумму $34,5 миллиона. Адвокат Уайлдера и его промоутера назвал это требование российской стороны "абсурдным".

Помимо отмененного боя в мае прошлого года, Поветкин провалил допинг-тест и перед следующим поединком — 17 декабря 2016 года, когда он должен был драться за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Бой в итоге не состоялся, а у россиянина в пробе был обнаружен остарин.