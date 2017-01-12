Суарес забил 100-й гол, Месси оставил "Барсу" в Кубке

rus.DELFI.lv
четверг, 12 января 2017 г. 19:30
В среду определились первый четвертьфиналисты Кубка Испании по футболу.
L. Suarezas
© AFP/Scanpix

"Барселона" только благодаря своим ударным силам в лице Суареса, Неймара и Месси сумела преодолеть этот барьер в лице "Атлетика" из Бильбао.

"Барселона" первый матч в гостях проиграла — 1:2. На "Камп Ноу" вчера Луис Суарес ближе к концу первой половины ответного матча открыл счет и забил свой 100-й гол в составе каталонского клуба. После перерыва Неймар удвоил перевес "сине-гранатовых", реализовав 11-метровый, но буквально тут же "Атлетик" ответил голом Саборита.

Равный счет по сумме двух матчей держался до 78-й минуты, пока у ворот гостей не был назначен штрафной. К мячу подошел Лионель Месси и избавил свою команду от необходимости бегать дополнительные полчаса — 3:1.

"Алавес" после гостевой ничьей с "Депортиво" (2:2), вел у себя дома 1:0, но сразу после перерыва остался вдесятером. Гостям удалось сравнять результат, но не более того. За счет большего числа голов, забитых на выезде дальше прошел "Алавес".

Сыгравший в последнем туре примеры вничью с "Барселоной" "Вильярреал" не сумел на своем поле отыграть "-2" в противостоянии с "Реал Сосьедад" — 1:1 и выбыл из Кубка страны.

Кубок Испании-2017. 1/8 финала (ответные матчи):

Алавес — Депортиво 1:1 (1:0)
Голы: Мендес (45) — Аррибас (62)
Удаление: Тео (А, 47).
Первый матч — 2:2

Вильярреал — Реал Сосьедад 1:1 (1:1)
Голы: Сориано (45) — Ойарсабаль (15)

Вильярреал: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Рукавина, Руис, Сориано, Родри Эрнандес, Сориано (Тригерос, 78), Кастильехо (Дос Сантос, 69), Сансоне, Борре (Пато, 61).

Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо, Берчиче, Сальдуа, Мартинес, Сурутуса (Гастаньяга, 84), Ильярраменди, Прието, Каналес (Гранеро, 72), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Хуанми, 46).

Предупреждения: Виллиан Жозе (18), Кастильехо (21), Борре (34), Асенхо (45), Хуанми (70), Руис (70), Ильярраменди (86), Гастаньяга (90).
Удаление: Сансоне (89).
Первый матч — 1:3

Кордоба — Алькоркон 1:2 (1:0)
Голы: Пьоваккари (9) — Родригес (51), Иви (68)
Первый матч — 0:0

Барселона — Атлетик 3:1 (1:0)
Голы: Суарес (35), Неймар (48-пен.), Месси (78) — Саборит (51)

Барселона: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Иньеста (Туран, 89), Бускетс, Рафинья (Ракитич, 80), Месси, Неймар (Суарес, 87), Суарес.

Атлетик: Ирайсос, Баленсиага, Лапорт, Боведа, Саборит (Сусаета, 79), Беньят, Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Эрасо, Сабин Мерино (Адурис, 46), Эчейта (Элустондо, 30).

Предупреждения: Эчейта (28), Умтити (30), Лапорт (41), Элустондо (73), Беньят (77), Иньяки Уильямс (90).
Первый матч — 1:2

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