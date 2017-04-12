Стал известен новый информатор WADA из числа российских легкоатлетов

 (3)
rus.DELFI.lv
среда, 12 апреля 2017 г. 18:00
Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции и победитель командного чемпионата Европы 2011 года Александр Хютте был информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении запрещенных препаратов в российскими легкоатлетами, сообщает ТАСС.
© Reuters/Scanpix

О том, что Александр Хютте был информатором IAAF и WADA стало известно из украденных хакерской группой Fancy Bears данных. Переписка спортсмена с IAAF началась после того, как в мае 2015 года он был уличен в употреблении запрещенных препаратов и временно отстранен от соревнований. Бегун обратился к менеджеру IAAF по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, обвинив в получении положительного результата теста на этиохоналон своего тренера Зухру Верещагину. Также Хютте назвал имена партнеров по команде, которые, по его мнению, применяют допинг, а заодно просил о сокращении срока своей 4-летней дисквалификации. Позже россиянин вступил в аналогичную переписку с WADA.

Сам Хютте в разговоре с ТАСС отметил: "Признаюсь, меня нисколько не удивил факт публикации этой информации. Моя основная задача была отстоять свою честь и наказать определенного тренера. Меня очень удивило, что это представлено в другом свете".

В свою очередь, Зухра Верещагина, которую Хютте обвинил в допинговых махинациях, заметила, что этот бегун в свое время сотрудничал с экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении допинга среди российских спортсменов.

"Это был его выбор написать все это. Сейчас каждый выбирает свое: одни бегают, а другие пишут. Отрицаю ли я свою причастность к его допинговым нарушениям? Пусть он лучше расскажет, как с Родченковым работал", — заявила Верещагина ТАСС.

Информация о Хютте появилась практически одновременно с новым решение IAAF допустить несколько российских легкоатлетов до международных соревнований, в которых они могут участвовать под нейтральным флагом. Такую возможность вчера получили: чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, победительница мирового первенства в прыжках в высоту Мария Кучина, прыгун в высоту Даниил Цыплаков, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина. Ранее в этом году IAAF допустила к участию в соревнованиях на тех же условиях россиян Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову, Алексея Сокирского и Дарью Клишину.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

ВИДЕО: Неймар пропустит дерби с "Реалом" из-за аплодисментов судье

Neymaras
Бразильский форвард "Барселоны" Неймар дисквалифицирован на три матча и пропустит дерби с мадридским "Реалом", сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Стал известен новый информатор WADA из числа российских легкоатлетов (3)

Стал известен новый информатор WADA из числа российских легкоатлетов
Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции и победитель командного чемпионата Европы 2011 года Александр Хютте был информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении запрещенных препаратов в российскими легкоатлетами, сообщает ТАСС.

Канадцев на ЧМ-2017 повезет Купер, американцев — Блэшилл

Канадцев на ЧМ-2017 повезет Купер, американцев — Блэшилл
Стали известны главные тренеры сборных Канады и США на чемпионате мира по хоккею 2017 года, который менее чем через месяц начнется в Кельне и Париже.

IAAF допустила до выступлений семь российских легкоатлетов (2)

Sergejus Šubenkovas
Российские спортсмены, среди них чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина, вновь смогут выступать на международных стартах. Им разрешили соревноваться под нейтральным флагом.

ВИДЕО: Во время матчей с Федерером Маррей стал болбоем

ВИДЕО: Во время матчей с Федерером Маррей стал болбоем
Первая ракетка мира Энди Маррей во время матча на благотворительном турнире со швейцарцем Роджером Федерером предстал в роли болбоя.
Facebook друзья
Rambler's Top100