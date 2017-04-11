США, Мексика и Канада решились на совместную заявку по организации ЧМ-2026

При этом основную роль в таком чемпионате собираются играть Соединенные Штаты, на территории которых запланировано в этом случае провести 75% матчей всего турнира.

Как известно, начиная с 2026 года число участников мирового первенства по футболу увеличат до 48 команд (сейчас в турнире участвуют 32 сборных). Соответственно станет больше и матчей — 80, из которых 60 запланированы в США, а на долю Канады и Мексики придутся оставшиеся 20.

До сих пор в истории мировых футбольных первенств только один чемпиveонат проводился в нескольких странах — в 2002 году турнир лучших сборных мира принимали Япония и Южная Корея.

Помимо североамериканского трио, интерес к организации ЧМ-2026 успели высказать: Колумбия, Австралия и Новая Зеландия (тоже совместная заявка), Марокко, Казахстан, Англия и еще один потенциальный дуэт организаторов — Турция и Азербайджан.

Необходимо отметить, что в пользу США играет очень важный фактор. Именно этой далеко не футбольной стране (речь идет, конечно, о соккере, как его там называют) принадлежит средний рекорд посещаемости матчей на чемпионатах мира. В 1994 году, когда страна впервые принимала ЧМ, этот показатель составил почти 69 тысяч зрителей за одну игру. До сих пор ни один турнир и близко не приблизился к этим цифрам. Для сравнения, на последнем мундиале в Бразилии (2014) был показан только второй результат в истории — в среднем 52 918 зрителей присутствовало на одном матче.