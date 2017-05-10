Спустя десять лет "Оттава" вышла в полуфинал Кубка Стэнли

В шестом матче второго раунда Кубка Стэнли "Оттава" в Нью-Йорке обыграла "Рейнджерс" (4:2) и завершила серию в свою пользу со счетом 4-2. "Сенаторс" — единственный за последние 20 лет канадский клуб, трижды выходивший в финал конференции (ранее в 2003 и 2007 годах).

Форвард "Оттавы" Жан-Габриель Пажо за 7 секунд до конца основного времени забросил шайбу в пустые ворота "Рейнджерс". Для канадца этот гол стал седьмым в текущем Кубке Стэнли, он побил рекорд "Сенаторс", превзойдя достижение Мартина Гавлата (6 шайб в плей-офф-2006).

"Сенаторы" стали вторыми полуфиналистами нынешнего розыгрыша плей-офф после "Нэшвилла". В финале Восточной конференции "Оттава" встретится с победителем пары "Вашингтон" — "Питтсбург" (счет серии — 3-3).

Кубок Стэнли. 1/4 финала. Шестой матч

Рейнджерс — Оттава — 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 Хоффман (Макартур, Карлссон, 4.21). 0:2 Стоун (Уайдман, Макартур, 14.14). 1:2 Зибанежад (Холден, Зукарелло-Асен, 33.32). 1:3 Карлссон (Андерсон, Райан, 36.53). 2:3 Крайдер (Смит, Зибанежад, 40.53). 2:4 Пажо (Стоун, 59.53), в п.в.

Вратари: Лундквист 25/22 — Андерсон 39/37.

Итог серии: 2-4.

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