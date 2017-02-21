Спортивный трибунал отклонил апелляции пятерых российских лыжников

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NEWSru.com
вторник, 21 февраля 2017 г. 19:00
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении от соревнований пятерых российских лыжников на основе данных из доклада Ричарда Макларена, сообщает пресс-служба CAS.
© TEISMAI.LT

Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгению Шаповалову подозревают в нарушении антидопинговых правил. Их образцы мочи, предоставленные во время зимних Олимпийских игр в Сочи, могли быть подделаны.

Суд принимал решения отдельно по апелляциям Петухова, Вылегжанина и Шаповаловой, отдельно - по заявлениям Легкова и Белова. Однако в обоих случаях отстранение было оставлено в силе.

Таким образом, эти спортсмены не смогут принять участие в стартующем 22 февраля в финском Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта. Вакансии в заявке российской сборной для них держали до решения CAS.

После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена FIS 23 декабря объявила о временном отстранении Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все спортсмены, кроме Ивановой, подали апелляции в CAS, который рассматривал их дела в ускоренном порядке.

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