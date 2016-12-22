Специалистам США запретили работать с Ефимовой, та задумалась о Крыме

"Есть очень хорошие тренеры, особенно один, мы с ним были полтора месяца в контакте, сначала было все хорошо, а потом он резко отказался от сотрудничества. Когда мы начали узнавать у моего бывшего наставника Дэвида Сало, кого бы он посоветовал из американских специалистов, то он категорически сказал, что никто из них не будет работать со мной. По его словам, всем им запрещают меня тренировать, — рассказывает Ефимова. — Сало сказал, даже не пытайтесь. Мы, правда, обратились еще к одному американскому тренеру, но он только подтвердил слова Дэвида. Я подумала: ну и ладно, у меня есть папа-тренер, знаю, что этот человек никогда меня не бросит, даже если весь мир откажется от меня. Мы продолжаем поиски".

Российская пловчиха работала с Сало с 2011 по 2016 год и прекратила с ним сотрудничество до Олимпиады в Рио-де- Жанейро. На Играх-2016 в Бразилии 24-летняя россиянка завоевала две серебряные медали — на дистанциях 100 и 200 метров брассом. Также в активе Ефимовой бронза лондонских Игр-2012 и четыре золота чемпионатов мира.

Ефимова также рассказала, что теперь думает о сборах в Крыму и Сочи.

"Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне. Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень нравится. Рассматриваем и Крым, где также имеется хорошая база. В Москве тренироваться я не могу, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый", — заявила россиянка.

В мае 2014 года Ефимова была дисквалифицирована на 16 месяцев из-за положительной пробы на анаболические стероиды. В марте 2016 года ее уличили в применении мельдония, но позже сняли обвинения, поскольку концентрация вещества в организме не превышала допустимую норму.