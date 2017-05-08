"Спартак" - чемпион России, впервые за 16 лет

bbcrussian.com
понедельник, 8 мая 2017 г. 15:22
Футбольный клуб "Спартак" досрочно стал чемпионом России по футболу, после того как питерский "Зенит" потерпел поражение в матче с грозненским "Тереком" со счетом 0:1.
Maskvos "Spartak" fanai
© Sputnik

Матч 27-го тура, который прошел на "Санкт-Петербург Арене", закончился со счетом 0:1 в пользу грозненского клуба.

"Зенит" остался с 52 очками и не сумел обойти московский ЦСКА, у которого на очко больше. Он уже не догонит и "Спартак", который находится на первой строчке турнирной таблицы с 63 очками.

Таким образом, за три тура до окончания турнира "красно-белые" обеспечили себе победу и в десятый раз стали чемпионами России.

Это первая победа "Спартака" в российской Премьер-лиге за 16 лет.

После матча болельщики "Спартака" собрались у стадиона "Открытие Арены", чтобы отпраздновать победу.

Перед ними выступил капитан команды Денис Глушаков. К нему присоединился вратарь клуба Артем Ребров.

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