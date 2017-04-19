Совладельца команды "Формулы-1" Force India арестовали в Лондоне

rus.DELFI.lv
среда, 19 апреля 2017 г. 10:36
Британская полиция во вторник 18 апреля арестовала в Лондоне индийского бизнесмена и совладельца команды "Формулы-1" Force India Виджая Малльи, сообщает Associated Press.
Vijay Mallya
© LaPresse/Scanpix

Арест Маллью произведен по запросу властей Индии, где 61-летний бизнесмен был объявлен в розыск по обвинению в отмывании денег. Также к предпринимателю выдвигаются банковские требования на общую сумму 94 миллиардов рупий (1,37 млрд евро), которые были предоставлены в виде займов его ныне несуществующей авиакомпании.

Отмечается, что вскоре после задержания Виджай Маллья был отпущен под залог и все обвинения в свой адрес категорически отвергает. Телеканал CNN News18 уточняет, что индийские правоохранители посетят Лондон, чтобы начать работу по экстрадиции опального бизнесмена.

Виджай Маллья является одним из богатейших людей Индии. Десять лет назад вместе с голландскими партнерами приобрел за 88 млн евро команду "Формулы-1" Spyker, которая в 2008 году была переименована в Force India. В прошлом сезоне команда показала лучший результат в Кубке конструкторов, заняв четвертое место. В нынешнем чемпионате Force India также располагается на четвертой позиции.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

"Бавария" выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала

Бавария выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала
После поражения от мадридского "Реала" в первой игре четвертьфинала мюнхенский клуб сумел перевести матч в дополнительное время, но в итоге уступил со счетом 2:4 и покинул турнир.

Совладельца команды "Формулы-1" Force India арестовали в Лондоне

Vijay Mallya
Британская полиция во вторник 18 апреля арестовала в Лондоне индийского бизнесмена и совладельца команды "Формулы-1" Force India Виджая Малльи, сообщает Associated Press.

Девушка-арбитр стала звездой, отсудив матч в мокрой майке

Девушка-арбитр стала звездой, отсудив матч в мокрой майке
Ассистент главного арбитра Дениз Буэно стала настоящей звездой, отсудив матч чемпионата любительской бразильской лиги в мокрой майке, сообщает портал 101 Great Goals.

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "столичных", "Чикаго" терпит третье поражение

Aleksandras Ovečkinas
Прошедшей ночью в плей-офф Кубка Стэнли состоялись четыре матча и во всех дело дошло до овертайма. Третье поражение от "Нэшвилла" терпит уже победитель Западной конференции "Чикаго", а "Вашингтон", несмотря на голы Овечкина и Кузнецова, уступил второй матч в серии "Торонто".

Вратарь "Челси" пропустил матч с "МЮ" из-за полученной на съемках рекламы травмы

Вратарь Челси пропустил матч с МЮ из-за полученной на съемках рекламы травмы
Основной вратарь лондонского "Челси" Тибо Куртуа пропустил центральный матч 32-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" из-за травмы, полученной во время съемок проморолика Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает The Telegraph.
Facebook друзья
Rambler's Top100