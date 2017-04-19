Совладельца команды "Формулы-1" Force India арестовали в Лондоне

Британская полиция во вторник 18 апреля арестовала в Лондоне индийского бизнесмена и совладельца команды "Формулы-1" Force India Виджая Малльи, сообщает Associated Press.

Арест Маллью произведен по запросу властей Индии, где 61-летний бизнесмен был объявлен в розыск по обвинению в отмывании денег. Также к предпринимателю выдвигаются банковские требования на общую сумму 94 миллиардов рупий (1,37 млрд евро), которые были предоставлены в виде займов его ныне несуществующей авиакомпании.

Отмечается, что вскоре после задержания Виджай Маллья был отпущен под залог и все обвинения в свой адрес категорически отвергает. Телеканал CNN News18 уточняет, что индийские правоохранители посетят Лондон, чтобы начать работу по экстрадиции опального бизнесмена.

Виджай Маллья является одним из богатейших людей Индии. Десять лет назад вместе с голландскими партнерами приобрел за 88 млн евро команду "Формулы-1" Spyker, которая в 2008 году была переименована в Force India. В прошлом сезоне команда показала лучший результат в Кубке конструкторов, заняв четвертое место. В нынешнем чемпионате Force India также располагается на четвертой позиции.