Совет ФИФА уволил членов комитета по этике

bbcrussian.com
среда, 10 мая 2017 г. 09:02
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) уволил главного следователя по вопросам этики и главного судью в комитете по этике, которые считались активными борцами с коррупцией в организации.
FIFA
© Reuters/Scanpix

Глава арбитражной палаты Ханс-Йоахим Эккерт и председатель следственной палаты комитета ФИФА по этике Корнель Борбели способствовали отстранению от футбола долгое время возглавлявшего ФИФА Зеппа Блаттера и главы Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини.

Эккерт и Борбели осудили решение, заявив, что оно знаменует собой окончание реформ в ФИФА.

Они обвинили руководителей федерации в том, что те ставят собственные и политические интересы выше долгосрочных интересов организации.

Решение Совета ФИФА было объявлено в Бахрейне во вторник, за два дня до очередного Конгресса ФИФА.

ФИФА до сих пор до конца не оправилась от крупного коррупционного скандала, потрясшего федерацию в 2015 году.

В сентябре 2015 года генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Спустя три месяца, после проведения внутреннего расследования, комитет по этике ФИФА принял решение об отстранении Блаттера и Платини от футбола. Поводом стал крупный денежный перевод, санкционированный Блаттером в 2011 году на имя Платини. Его сумма составила почти 2 млн долларов.

Оба спортивных функционера настаивали, что эти деньги Блаттер задолжал Платини еще с конца прошлого века и выплатил совершенно законно.

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