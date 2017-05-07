СМИ заплатит 50 тысяч евро за ложную информацию о здоровье Шумахера

rus.DELFI.lv
воскресенье, 7 мая 2017 г. 16:53
Суд Гамбурга обязал немецкий журнал Blute выплатить компенсацию в размере 50 тысяч евро семье автогонщика Михаэля Шумахера за публикацию ложной информации о состоянии здоровья спортсмена, сообщает Spiegel.
Mickas Schumacheris
© Reuters/Scanpix

В декабре 2015 года на первой полосе Blute вышел материал с заголовком "Больше чем рождественское чудо — Михаэль Шумахер может ходить". Журналисты утверждали, что их осведомители сообщили о прогрессе в выздоровлении гонщика. По их словам, спортсмен мог передвигаться при помощи врачей и шевелить рукой.

На данный момент Шумахер-старший, по информации СМИ может сидеть в кресле. Он узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.

Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" получил тяжелую черепно-мозговую травму в конце 2013 года, катаясь на лыжах во французских Альпах. Более полугода Шумахер находился в коме и проходил курс лечения в клинике. С сентября 2014 года проходит курс восстановления на своей вилле на Женевском озере (Швейцария).

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Спорт в мире

СМИ заплатит 50 тысяч евро за ложную информацию о здоровье Шумахера

Mickas Schumacheris
Суд Гамбурга обязал немецкий журнал Blute выплатить компенсацию в размере 50 тысяч евро семье автогонщика Михаэля Шумахера за публикацию ложной информации о состоянии здоровья спортсмена, сообщает Spiegel.

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