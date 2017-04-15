СМИ: Роналду в 2009 году откупился от обвинений в изнасиловании

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суббота, 15 апреля 2017 г. 16:28
Немецкое издание Spiegel обвинило нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, которое датируется 2009 годом.
Cristiano Ronaldo
© AFP / Scanpix

Как пишет издание, инцидент произошел 12 июня 2009 года. Тогда Роналду, которому на тот момент было 24 года, отдыхал с семьей в Лас-Вегасе (США, штат Невада), а 20-летняя американка (имя не называется) заявила об изнасиловании со стороны футболиста и собиралась его засудить.

Спустя семь месяцев после этого адвокат Роналду замял дело, заплатив девушке 375 тысяч долларов за молчание.

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Немецкое издание Spiegel обвинило нападающего мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, которое датируется 2009 годом.

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