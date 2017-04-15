СМИ: Роналду в 2009 году откупился от обвинений в изнасиловании

Как пишет издание, инцидент произошел 12 июня 2009 года. Тогда Роналду, которому на тот момент было 24 года, отдыхал с семьей в Лас-Вегасе (США, штат Невада), а 20-летняя американка (имя не называется) заявила об изнасиловании со стороны футболиста и собиралась его засудить.

Спустя семь месяцев после этого адвокат Роналду замял дело, заплатив девушке 375 тысяч долларов за молчание.