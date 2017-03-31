СМИ: Президент "Реала" создал сайт с целью оказывать давление на судей

rus.DELFI.lv
пятница, 31 марта 2017 г. 17:01
Скандальную информацию обнародовали испанские СМИ. El Diario утверждает, что в 2013-м году президент мадридского футбольного клуба "Реала" Флорентино Перес создал сайт с целью оказывать давление на судей и улучшить репутацию клуба в соцсетях, сообщает Footballhd.ru.
Florentino Perezas
© Reuters / Scanpix

Пересу приписывают создание сайта diariobernabeu.com. Через этот интернет-ресурс оказывалось давление не только на судей, но и на тренерские штабы соперников "Реала".

Утверждается, что для реализации своих целей Перес нанял журналиста Алехандро де Педро, которому платил 300 тысяч евро в год. В подтверждение этого сговора издание опубликовало переписку между Пересом и журналистом.

Отмечается также, что на этом Перес не успокоился и через сайт оказывал давление и на тренерский штаб собственной команды, пытаясь влиять на выбор основного состава в отдельных поединках. В настоящий момент сайт diariobernabeu.com не функционирует.

70-летний Флорентино Перес руководит "Реалом" с 2009 года, до этого он также был президентом "бланкос" с 2000 по 2006 год.

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СМИ: Президент "Реала" создал сайт с целью оказывать давление на судей

Florentino Perezas
Скандальную информацию обнародовали испанские СМИ. El Diario утверждает, что в 2013-м году президент мадридского футбольного клуба "Реала" Флорентино Перес создал сайт с целью оказывать давление на судей и улучшить репутацию клуба в соцсетях, сообщает Footballhd.ru.

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