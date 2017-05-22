СМИ назвали имя нового наставника "Барселоны"

По информации издания, специалист подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт, все условия уже согласованы. Об назначении Вальверде главным тренером "Барселоны" будет объявлено 29 мая.

2 марта стало известно, что нынешний наставник "Барсы" Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона-2016/17. В Лиге чемпионов каталонцы дошли до четвертьфинала, где уступили туринскому "Ювентусу" со счетом 0:3 по сумме двух матчей.

За тур до окончания национального чемпионата "Барселона" идет на втором месте, уступая три очка мадридскому "Реалу". Сегодня обе команды играют последние матчи в примере.