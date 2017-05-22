СМИ назвали имя нового наставника "Барселоны"

rus.DELFI.lv
понедельник, 22 мая 2017 г. 11:00
Новым главным тренером футбольного клуба "Барселона" станет Эрнесто Вальверде, ныне возглавляющий "Атлетик" из Бильбао, утверждает El Correo.
Ernesto Valverde
© AFP/Scanpix

По информации издания, специалист подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт, все условия уже согласованы. Об назначении Вальверде главным тренером "Барселоны" будет объявлено 29 мая.

2 марта стало известно, что нынешний наставник "Барсы" Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона-2016/17. В Лиге чемпионов каталонцы дошли до четвертьфинала, где уступили туринскому "Ювентусу" со счетом 0:3 по сумме двух матчей.

За тур до окончания национального чемпионата "Барселона" идет на втором месте, уступая три очка мадридскому "Реалу". Сегодня обе команды играют последние матчи в примере.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

"Реал" спустя пять лет выиграл чемпионат Испании

Madrido Real triumfas
Сегодня состоялись матчи заключительного 38 тура первенства Испании по футболу, в котором определялся обладатель чемпионского титула. Впервые с 2012 года его выиграл мадридский "Реал".

СМИ назвали имя нового наставника "Барселоны"

Ernesto Valverde
Новым главным тренером футбольного клуба "Барселона" станет Эрнесто Вальверде, ныне возглавляющий "Атлетик" из Бильбао, утверждает El Correo.

Экс-чемпион мира по боксу погиб в автокатастрофе

Boksas
Бывший чемпион мира по боксу мексиканец Давид Санчес погиб в автокатастрофе вместе со своим братом Джонатаном, сообщает BoxingScene.

Швеция в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею

Швеция в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Сборная Швеции обыграла команду Канады в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Кельне.

Зверев обыграл Джоковича и стал самым молодым чемпионом "Мастерса" за 10 лет

Зверев обыграл Джоковича и стал самым молодым чемпионом Мастерса за 10 лет
Победителем престижного римского турнира серии "Мастерс 1000" (призовой фонд — 4 273 775 евро) на грунте стал Александр Зверев. В финале 20-летний немецкий теннисист со счетом 6:4, 6:3 обыграл вторую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Facebook друзья
Rambler's Top100