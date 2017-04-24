СМИ: Ковальчук собирается вернуться в НХЛ

По его словам, среди клубов североамериканской лиги в межсезонье будет большой интерес к 34-летнему российскому форварду. Права на хоккеиста в лиге по-прежнему принадлежат "Нью-Джерси", однако "дьяволы" смогут передать их другой команде или переподписать игрока и совершить его обмен.

Напомним, что у Ковальчука был заключен с "Нью-Джерси" многомиллионный 15-летний контракт, рассчитанный вплоть до 2025 года. Однако в июле 2013 года форвард заявил, что хочет вернуться в Россию. В настоящий момент соглашение нападающего со СКА истекает 30 апреля. Президент армейского клуба и председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, правда, заявил недавно, что сделает все возможное, чтобы Ковальчук остался в СКА и сыграл на Олимпиаде, куда НХЛ своих игроков делегировать отказалась.

В прошедшем сезоне Ковальчук второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, в 60 матчах регулярного чемпионата набрал 78 (32+46) очков, а в 18 играх плей-офф добавил еще 9 (6+3) очков. За океаном россиянин провел 816 матчей и собрал коллекцию из 816 (417+399) результативных баллов.