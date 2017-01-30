Скандальный матч в Севилье лишил "Барсу" чистого гола и победы

"Барселона" потеряла очки в Севилье против "Бетиса". Хозяева поля приступили к серьезным действиям в середине второго тайма, когда в течение четырех минут мяч попадал в перекладину и штангу ворот тер Стегена. В конце концов "Бетис" забил, воспользовавшись не очень уверенной игрой на выходе вратаря "сине-гранатовых". Но тут же последовал ответ "Барсы", после которого защитник "Бетиса" Аисса Манди выбил мяч из пустых ворот уже после того, как тот пересек линию.

Lío arbitral en el Villamarín: "Es penalti sobre Neymar y el balón traspasa la línea de gol cerca de un metro" https://t.co/Ja8cAGOA6V pic.twitter.com/3aAPPabnrF— MARCA (@marca) January 29, 2017

На 81-й минуте Рубен Кастро мог решать исход матча, выскочив один на один, но тут уже тер Стеген выручил свою команду. А на последней минуте основного времени игры "Барселона" все-таки отыгралась и сделал это Суарес — 1:1.

Добавим, что примера, являющаяся одной из лучших в мире футбольных лиг, не использует систему определения гола из-за ее дороговизны. А эпизод с незасчитанным голом еще больше упрочил мнение, что в Испании судьи помогают "Реалу" стать чемпионом. Неделю назад вышла подборка моментов, из-за которых "Барса" недосчиталась очков в чемпионате, а "Реал", наоборот, приобрел. Выходило, что если бы этих судейских ошибок не было, то "Барселона" сейчас лидировала в чемпионате с опережением главного конкурента на семь очков.

Потеряла очки и шедшая на втором месте "Севилья". Команда Сампаоли уже на второй минуте матча против "Эспаньола" осталась вдесятером из-за удаления Парехи и получила еще 11-метровый. В итоге "Севилья" уступила здесь — 1:3 и отодвинулась на третье место.

Что касается мадридского "Реала", то подопечные Зинедина Зидана взяли верх над "Реал Сосьедад" (3:0) и упрочили свои лидирующие позиции.

Чемпионат Испании (20-й тур):

Бетис — Барселона 1:1 (0:0)

Голы: Алегрия (75) — Суарес (90)

Барселона: тер Стеген, Алеиш Видаль, Пике, Матье, Динь (Альба, 68), Денис Суарес (Андре Гомеш, 59), Ракитич, Туран (Серджи Роберто, 68), Месси, Суарес, Неймар.

Эспаньол — Севилья 3:1 (2:1)

Голы: Рейес (4-пен.), Марк Наварро (45), Морено (71) — Йоветич (20)

Севилья: Рико, Мариано, Рами, Пареха, Эскудеро, Нзонзи, Васкес (Вьетто, 59), Насри, Сарабия, Бен-Йеддер (Лангле, 7), Йоветич (Иборра, 70).

Удаление: Пареха (2).



Атлетик — Спортинг Хихон 2:1 (0:1)

Голы: Муниаин (50), Адурис (71-пен.) — Чоп (27-пен.)



Реал Мадрид — Реал Сосьедад 3:0 (1:0)

Голы: Ковачич (38), Роналду (51), Мората (82)

Реал М: Навас, Данило, Варан, Рамос, Начо, Ковачич (Иско, 77), Каземиро, Кроос, Васкес (Асенсио, 84), Бензема (Мората, 66), Роналду.

Реал С: Рульи, Сальдуа, Навас, Мартинес, Родригес, Сурутуса, Ильярраменди, Каналес (Гранеро, 77), Хуанми, Виллиан Жозе (Прието, 57), Ойарсабаль (Вела, 57).

Удаление: Мартинес (74).



Осасуна — Малага 1:1 (0:0)

Голы: Чаушич (76) — Камачо (79)

Вильярреал — Гранада 2:0 (1:0)

Голы: Сориано (42), Альваро Гонсалес (73)

Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Бонера, Альваро Гонсалес, Хосе Анхель, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сориано (Адриан, 63), Кастильехо (Суарес, 80), Сансоне (Родри Эрнандес, 87).

Алавес — Атлетико 0:0

Атлетико: Мойя, Врсалько, Хименес (Савич, 56), Годин, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Торрес, 62), Коке, Сауль, Гайтан, Гамейро (Корреа, 60), Гризманн.

Эйбар — Депортиво 3:1 (2:1)

Голы: Гонсалес (4), Энрик (15), Лежен (72) — Чолак (19)

Леганес — Сельта 0:2 (0:1)

Голы: Альваро Лемос (32), Гвидетти (66-пен.)

1 Реал М 19 46

2 Барселона 20 42

3 Севилья 20 42

4 Атлетико М 20 36

5 Реал Сосьедад 20 35

6 Вильярреал 20 34

7 Атлетик Б 20 32

8 Сельта 20 30

9 Эспаньол 20 29

10 Эйбар 20 29

11 Лас-Пальмас 19 25

12 Алавес 20 24

13 Бетис 20 23

14 Малага 20 22

15 Валенсия 18 19

16 Депортиво 20 19

17 Леганес 20 18

18 Спортинг 20 13

19 Осасуна 20 10

20 Гранада 20 10