Швеция в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею

NEWSru.com
понедельник, 22 мая 2017 г. 07:45
Сборная Швеции обыграла команду Канады в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1 в финале чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Кельне.
© AFP / Scanpix

В составе шведов шайбу забросил Виктор Хедман (40-я минута), у канадцев отличился Райан О'Райлли (42). Победный буллит реализовал Никлас Бэкстрем. Шведы стали десятикратными чемпионами мира, завоевав золотые медали впервые с 2013 года. Как сообщает ТАСС, всего на счету сборной Швеции 46 наград чемпионатов мира, в том числе 19 серебряных и 17 бронзовых.

Сборная Канады в 14-й раз в истории стала серебряным призером мировых первенств. Всего на счету канадцев 49 медалей, в том числе 26 золотых и девять бронзовых.

Третье место заняла сборная России, которая обыграла финнов со счетом 5:3 в матче за бронзовые медали.

Чемпионат мира прошел 5-21 мая в Кельне и Париже. В следующем году мировое первенство пройдет в Дании, турнир примут Копенгаген и Хернинг.

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