Шоу продолжается: Мэйуэзер и Макгрегор выяснили отношения в Торонто

На первой пресс-конференции в Лос-Анджелесе Макгрегор продемонстрировал свой вызывающий костюм, будущие соперники обменивались едкими репликами, а во время дуэли взглядов словесная перепалка едва не переросла в потасовку.

В Торонто самый богатый боксер и самый популярный боец современности продолжили соревноваться в актерском мастерстве, а пресс-конференция на сцене под открытым небом обернулась очередной перепалкой.

Один из критических моментов наступил, когда Флойд достал флаг Ирландии и накинул его себе на плечи. "Если ты сделаешь что-нибудь с этим флагом, я тебя урою", — сказал Макгрегор.

После чего Конор схватил открытый рюкзак Мэйуэзера, из которого тот накануне доставал чек на миллион долларов. На этот раз здесь были наличные, но сумма не впечатлила Макгрегора.

"Тут что, всего 5 тысяч долларов?", — спросил ирландец. В итоге американец передал Макгрегору флаг, но тот бросил его обратно.

Несмотря на слухи о возможном завершении карьеры после боя против Мэйуэзера, Макгрегор заявил о своем желании вернуться в UFC, сообщает "Спорт-Сегодня" со ссылкой на Bloodyelbow.

"Послушайте, я люблю (ощущение) настоящего боя. Удары локтями, коленями, голенью. Вы когда-нибудь били голенью в нос? Вы когда-нибудь попадали по виску локтем? Необычные ощущения. Ощущения, когда локоть врезается в висок. Очень неприятные удары. Мне они нравятся. Я люблю ими попадать. Поэтому после (поединка с Мэйуэзером) я хочу вернуться в ММА и провести настоящий бой.

Я не забрасываю свои тренировки по ММА. Я все время отрабатываю удары ногами, борьбу и грэпплинг. При случае, немного занимаюсь боксом", — заявил Конор. При этом он не исключает возможности провести реванш с Мэйуэзером.

Во время пресс-конференции в Торонто состоялась очередная дуэль взглядов между Мэйуэзером и Макгрегором. Если в Лос-Анджелесе Флойд был невозмутим, то на этот раз он решил спародировать ужимки и подтанцовки своего оппонента.

В целом на пресс-конференции в Торонто публика была на стороне ирландского бойца. Зрители недовольно гудели во время реплик Мэйуэзера и не поддержали чемпиона, кода тот начал выкрикивать свой девиз "Упорная работа и преданность делу", сообщает news.com.au.

Конор, которого принимали хорошо, попросил зрителей погромче выкрикивать "Нахрен Мэйуэзеров!", а также назвал главу спортивного отдела телеканала Showtime, который будет транслировать бой, Стивена Эспиносу "скользким типом" и сказал: "нахрен Showtime!"

"Фанаты не смогут выиграть этот бой за Конора", — ответил на это Флойд.

