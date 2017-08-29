Шарапова впервые после дисквалификации выиграла у теннисистки из топ-5

Встреча Шараповой с Халеп длилась два часа сорок пять минут. Россиянка выиграла со счетом 6:4, 4:6, 6:3. В следующем матче Шарапова встретится с венгерской теннисисткой Тимеей Бабош.
"Иногда задаешься вопросом, ради чего ты столько трудишься, а в такие моменты понимаешь - ради этого", - прокомментировала Шарапова победу над Халеп через более чем полтора года с последнего выступления в турнире "Большого шлема".
Она также поделилась радостью со своими поклонниками в соцсетях. "Нью-Йорк, вау! Как я могу заснуть после этого", - написала россиянка в своем микроблоге в Twitter через несколько часов после победы нам румынкой.
Шарапова в течение своей карьеры побеждала в турнирах "Большого шлема" пять раз. Однако сейчас шансы на ее победу в US Open оценивают не слишком высоко.
"Я считаю, что о победе говорить рано в силу того, что у Марии отсутствует соревновательная практика. Это [победа] маловероятно, но мы будем ждать и надеяться, что это случится," - сказал в беседе с РИА Новости президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев после победы россиянки над второй ракеткой мира.
Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года в июне 2016 года. Позже срок дисквалификации был сокращен до 15 месяцев и истек 25 апреля.
Теннисистка утверждала, что долгое время принимала препарат милдронат, активным компонентом которого является мельдоний, и пропустила очередное обновление списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства. В результате ее допинг-проба дала положительный результат.
Вернувшись после дисквалификации, Шарапова успела подняться в рейтинге на 211-е место, получив wild card (специальное приглашение) трех турниров - в Штутгарте, Мадриде и Риме.
В мае нынешнего года Шарапову не допустили до участия во французском турнире "Ролан Гаррос". Организаторы отказались предоставить ей wild-card. В июне россиянка не смогла принять участие в квалификационных матчах Уимблдонского турнира из-за травмы.
Шарапова также должна была участвовать в Международном женском теннисном турнире Aegon Classic, но из-за травмы и его Шараповой пришлось пропустить.
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