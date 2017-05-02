Шарапова вернулась в Топ-300 рейтинга WTA, а лидирует Серена

rus.DELFI.lv
вторник, 2 мая 2017 г. 10:45
Российская теннисистка Мария Шарапова, возвратившаяся в тур после 15-месячной допинговой дисквалификации, вернулась в рейтинг WTA и сейчас занимает 262-е место. За полуфинал турнира в Штутгарте, где она уступила француженке Кристине Младенович, экс-первая ракетка мира получила 185 очков.
Marija Šarapova
© AFP / Scanpix

Лидирует в рейтинге WTA третью неделю Серена Уильямс. Она сохранит звание первой ракетки мира еще как минимум две недели и доведет их общее количество до 319.

Американка не выступает с победного для себя AusOpen, т.е. на протяжении уже трех месяцев. В апреле стало известно, что 35-летняя Серена ждет ребенка и в этом сезоне больше не сыграет.

Меньше ста очков Уильямс-младшей уступает Ангелик Кербер. В случае выхода в полуфинал турнира в Штутгарте немка могла вернуться на вершину рейтинга, но в стартовом матче прошлогодняя чемпионка уступила Младенович.

В мужском рейтинге лидирует Энди Маррей. Три тысячи очков британцу уступает серб Новак Джоковоич, в топ-5 также входят швейцарцы Стэн Вавринка и Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Рижанин Эрнест Гулбис за неделю потерял одну позицию и теперь 170-й. На последнем турнире — в португальском Эшториле — в первом круге квалификации он не сумел доиграть матч против португальца Жоао Домингеша. В апреле Гулбис занимал даже 176-е место, так низко он не опускался с 2006 года. До середины мая Эрнесту не надо защищать очков.

Вторая ракетка Латвии Микелис Либиетис сейчас 424-й (-2 места), Мартыньш Поджус — 768-й (+1), Кришьянис Стабиньш — 929-й.

Рейтинг WTA на 1 мая

1 (1) Серена Уильямс (США) 7010 очков
2 (2) Ангелик Кербер (Германия) 6925
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6010
4 (5) Симона Халеп (Румыния) 5206
5 (4) Доминика Цибулкова (Словакия) 5065
6 (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4691
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4330
8 (8) Агнешка Радванска (Польша) 4205
9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4015
10 (10) Мэдисон Киз (США) 3857
…262 (-) Мария Шарапова (Россия) 185

Рейтинг АТР на 1 мая

1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 11 870
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8085
3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 5695
4 (4) Роджер Федерер (Швейцария) 5125
5 (7) Рафаэль Надаль (Испания) 4735
6 (6) Милош Раонич (Канада) 4165
7 (5) Кеи Нисикори (Япония) 4010
8 (8) Марин Чилич (Хорватия) 3365
9 (9) Доминик Тим (Австрия) 3535
10 (10) Давид Гоффен (Бельгия) 2975

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