Шарапова уступила острой на язык француженке в полуфинале Штутгарта

rus.DELFI.lv
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 10:11
Российская теннисистка Мария Шарапова дошла до полуфинала в Штутгарте на турнире категории "Премьер" (призовой фонд — 776 000 долларов, крытые корты, грунт). В своем четвертом матче после годичного перерыва экс-первая ракетка мира уступила француженке Кристине Младенович, которая ранее активно критиковала россиянку.
Marija Šarapova
© AFP / Scanpix

В Штутгарте Мария Шарапова брала титул несколько раз. После дисквалификации она начала выступления с побед над итальянкой Робертой Винчи, своей соотечественницей Екатериной Макаровой и эстонкой Аннет Контавейт. В полуфинале ее ждала 19-я ракетка мира Младенович, которая ранее выбила первую "сеяную" немку Ангелик Кербер.

Ранее Младенович так говорила о Шараповой: "Мы все считаем и обсуждаем, что она врунья. Невозможно не сомневаться в ее честности — очевидно, что она не заслуживала все то, что успела выиграть". Позже она подтвердила, что не жалеет о сказанном, добавив: "Она мне не нравится как человек". Уже в Штутгарте Младенович присоединилась к хору голосов, твердящих "Почему Шараповой предоставляются особые условия возвращения на корт, когда ей нужно начинать с самых низов?". Мария же все это слышала, но утверждала, что слова француженки не станут для нее дополнительной мотивацией.

Их матч продолжался 2 часа 38 минут. Первый сет остался за россиянкой — 6:3, второй — за француженкой (7:5). Третий сет превратился в хаотичную борьбу нервов, в которой Шарапова не выглядела фаворитом. В шестом гейме она наошибалась до 0:40, сделала счет "ровно", но еще два сорванных удара справа дорого ей стоили — 2:4. А Младенович следом свою подачу с 0:40 спасла — 2:5. Шарапова сократила отставание до 4:5. Но следующий гейм, а вместе с ним и матч и путевка в финал остались за Младенович.

При "ровно" Шарапова неубедительно подала вторую подачу, затем вступила в перестрелку у сетки и проиграла. Француженка укороченным выманила соперницу вперед и выполнила обводящий удар — 6:4, пишет "Спорт-Экспресс".

Мария Шарапова завершила свой первый турнир после дисквалификации на стадии полуфинала и получит за него 185 очков, что позволит ей подняться в рейтинге с четвертой сотни в район 260-го места. Это означает, что она не попадет даже в квалификацию Roland Garros без специального приглашения организаторов. А попытаться убедить их в том, что она нужна турниру, Мария теперь попробует в Мадриде — турнир там стартует там 6 мая.

В финале Младенович встретится с немкой Лаурой Зигемунд, которая в полуфинале обыграла румынку Симону Халеп — 6:4, 7:5.

В Штутгарте Шарапова провела первый турнир после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. В июне 2016 года Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года, в октябре того же года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев.

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