Шарапова рассказала, что мешает ей завести детей

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rus.DELFI.lv
воскресенье, 19 марта 2017 г. 12:54
По-прежнему отбывающая дисквалификацию за употребление допинга российская теннисистка Мария Шарапова в интервью журналу Vogue выразила желание завести детей.
Marija Šarapova Meksikoje
© AFP/Scanpix

"Я хочу иметь детей, но слишком сосредоточена на работе, и, честно говоря, именно по этой причине у меня не складывались многие отношения. Возможно, причина в том, что я очень сложный человек. Я не могу жить с чувством, что пожертвовала одним ради другого. Ненавижу слово баланс, потому что это 50 на 50, а значит, что обеим вещам вы уделяете только 50 процентов внимания", — заявила Шарапова.

Ранее Шарапова на протяжении трех лет встречалась со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем, было даже заявлено о свадьбе, но осенью 2012 года пара рассталась. Затем Мария стала встречаться уже с теннисистом Григором Димитровым из Болгарии, который моложе ее на четыре года. Их отношения продлились до середины 2015 года. Весной прошлого года, уже после объявления дисквалификации россиянки СМИ стали приписывать Шараповой отношения с экс-бойфрендом Кайли Миноуг, испанским манекенщиком Андресом Веленкосо.

В настоящий момент 29-летняя российская теннисистка продолжает отбывать дисквалификацию за употребление мельдония, но уже 26 апреля планируется ее возвращение на корт. Это произойдет на турнире WTA в немецком Штутгарте.

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