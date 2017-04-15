Шарапова попросила своих критиков "остановиться"

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NEWSru.com
суббота, 15 апреля 2017 г. 13:22
Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова считает, что теннисисты не должны продолжать ее критиковать и требовать, чтобы она понесла дополнительное наказание за употребление мельдония.
Marija Šarapova
© Reuters / Scanpix

"Я уже отбываю свое наказание, почему некоторые требуют большего? - сказала Шарапова, которую цитирует tennis.com, ссылаясь на журнал Le Parisien. - Я не вижу причин, по которым должна понести дополнительное наказание".

"Когда ряд деталей был еще неизвестен, каждый имел право судить меня, - добавила она. - Но после рассмотрения дела Спортивным арбитражным судом в Лозанне, который является нейтральным, я говорю "остановитесь". Это неправильно, когда теннисисты продолжают меня критиковать".

Ранее бывшая экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки заявила, что участие Шараповой в турнире в Штутгарте (22-30 апреля) можно расценить как неуважение к другим игрокам, поскольку он начнется до истечения срока дисквалификации россиянки.

Вскоре после этих слов WTA подтвердила, что Шарапова сможет принять участие в турнире, стартующем на той же неделе, когда истекает срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Согласно заявлению ассоциации, правила позволяют Марии принять участие в турнире на неделе, когда заканчивается ее дисквалификация, при условии, что она проведет первый матч не раньше окончания дисквалификации, поэтому Шарапова может играть с 26 апреля.

NEWSru.com
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