Шарапова показала платье для вечерних сессий US Open

rus.DELFI.lv
четверг, 24 августа 2017 г. 12:02
Российская теннисистка Мария Шарапова показала платье, в котором она будет играть в вечерних сессиях на Открытом чемпионате США (US Open). Фото было опубликовано на странице спортсменки в Twitter.
Marija Šarapova
© Scanpix

Наряд черного цвета подготовил спонсор Шараповой Nike. Платье инкрустированно кристаллами Swarovski дизайна Риккардо Тиши — бывшего креативного директора французского дома Givenchy.

Платье поступит в продажу 26 августа и будет стоить 500 долларов, дополняющий его жакет — 700.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября, его призовой фонд превысит отметки в 50 млн долларов. Организаторы выдали 30-летней россиянке специальное приглашение — wild card.

Как известно, Шарапова вернулась на корт в апреле этого года после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Выступив на турнирах в Штутгарте и Мадриде, 30-летняя россиянка снялась из-за травмы ноги с матча второго круга на турнире в Риме в середине мая и два с половиной месяца не играла.

В августе Шарапова заявилась на турнир в Стэнфорде, где повредила уже предплечье. Больная рука не позволила россиянке сыграть на турнире в Цинциннати на прошлой неделе. Лечащий врач посоветовал россиянке пропустить соревнования, чтобы не усугублять травму перед Открытым чемпионатом США.

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