Шарапова показала платье для вечерних сессий US Open

Наряд черного цвета подготовил спонсор Шараповой Nike. Платье инкрустированно кристаллами Swarovski дизайна Риккардо Тиши — бывшего креативного директора французского дома Givenchy.

MS x Riccardo Tisci x Nike @usopen 😎👯 pic.twitter.com/6qxBF5ggYu— Maria Sharapova (@MariaSharapova) August 23, 2017

Платье поступит в продажу 26 августа и будет стоить 500 долларов, дополняющий его жакет — 700.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября, его призовой фонд превысит отметки в 50 млн долларов. Организаторы выдали 30-летней россиянке специальное приглашение — wild card.

Как известно, Шарапова вернулась на корт в апреле этого года после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Выступив на турнирах в Штутгарте и Мадриде, 30-летняя россиянка снялась из-за травмы ноги с матча второго круга на турнире в Риме в середине мая и два с половиной месяца не играла.

В августе Шарапова заявилась на турнир в Стэнфорде, где повредила уже предплечье. Больная рука не позволила россиянке сыграть на турнире в Цинциннати на прошлой неделе. Лечащий врач посоветовал россиянке пропустить соревнования, чтобы не усугублять травму перед Открытым чемпионатом США.