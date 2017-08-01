Шарапова победно вернулась на корт после травмы

SHOWTIME!
вторник, 1 августа 2017 г. 12:35
Российская теннисистка Мария Шарапова провела первый матч за два с половиной месяца после травмы. В первом круге турнира категории "Премьер" в Стэнфорде с призовым фондом 710 тысяч долларов, она переиграла американку Дженнифер Брэди (80-я в рейтинге) — 6:1, 4:6, 6:0.
Marija Šarapova
© AFP / Scanpix

Шарапова занимает 171-е место в мире, а в Стэнфорде выступает по wild card.

В ее матче против Брэди все геймы, кроме двух, доходили до счета "ровно". В шестом гейме 30-летняя россиянка отыграла три брейк-пойнта и повела 5:1, а потом выиграла первый сет (6:1).

Во втором сете Шарапова сделала 2 брейка, но трижды потеряла подачу, итог 4:6. Сделав брейк в третьем сете, пятикратная чемпионка "Шлемов" отыграла пару брейк-пойнтов, чтобы закрепить его, и выиграла все оставшиеся геймы в матче, — 6:0. Матч продолжался два часа.

Россиянка одержала первую с весны-2015 победу в США, и в следующем круге она сыграет с седьмой ракеткой турнира украинкой Лесей Цуренко (32-я в мире).

В прошлом году и первую часть этого сезона Шарапова, отбыв 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля вернулась на корт. Выступив на турнирах в Штутгарте и Мадриде, 30-летняя россиянка снялась из-за травмы ноги с матча второго круга на турнире в Риме в середине мая и с тех пор не играла.

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Шарапова победно вернулась на корт после травмы

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