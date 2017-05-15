Шарапова победно стартовала на теннисном турнире в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме с призовым фондом более 2,5 млн долларов.

В первом круге 211-я ракетка мира, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), за полтора часа в двух сетах обыграла американку Кристину Макхейл со счетом 6:4, 6:2.

В следующем раунде турнира 30-летняя Шарапова сыграет с обладательницей 16-го номера посева хорваткой Мирьяной Лучич-Барони, которую обыгрывала неделю назад на соревнованиях в Мадриде.

Турнир в Риме стал для Шараповой третьим после 15-месячной дисквалификации из-за употребления мельдония. В конце апреля российская теннисистка дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, а затем в Мадриде остановилась на стадии второго круга.

Как отмечает портал GoTennis, после победы над Макхейл у Марии стало достаточно рейтинговых очков для участия в квалификации Уимблдона. Если Шараповой удастся дойти до полуфинала, то она сможет попасть в основную сетку лондонских соревнований без квалификации и wild card.