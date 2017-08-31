Шарапова одержала вторую победу на US Open

В первом круге Мария Шарапова (146-е место в мировом рейтинге) со счетом 6:4, 4:6, 6:3 обыграла вторую ракетку мира румынку Симону Халеп. Та победа стала для россиянки седьмой подряд над Халеп (румынка вновь упустила шанс возглавить мировой ретийнг) и первой с октября 2015-го на соперницей из топ-5.

Для выхода в третий круг Шараповой вновь потребовалось сыграть три сета — она взяла верх над венгеркой Бабош (59-я в мире). Если против Халеп россиянка играла в черном платье с кристаллами Сваровски, то против Бабош — в бежевом.

На старте матча второго круга Шарапова смотрелась уязвимее и весь первый сет пыталась отыграться. Ей это почти удалось: она дважды не позволила 24-летней венгерке подать на партию, но тай-брейк все же проиграла (4:7).

Во втором сете, начавшемся с брейка Шараповой, борьба за инициативу продолжилась, и выиграла ее Мария, ставшая заметно лучше подавать и меньше ошибаться. На этом содержательно матч закончился: в последнем сете Шарапова уже доминировала и, выиграв восемь из 11 последних очков, впервые за три года оказалась в третьем круге US Open.

30-летняя россиянка, весной вернувшаяся после допинговой дисквалификации, на своем первом турнире дошла до полуфинала, а на трех следующих выиграла по одному матчу, с двух снявшись из-за разных травм. За лето пятикратная чемпионка "Шлемов" провела один матч. Таким образом, Открытый чемпионат США — первый турнир за 4 месяца, где Мария прошла минимум два круга.

В 1/16 финала US Open Шарапова сыграет с 18-летней уроженкой Москвы Софией Кенин (WC), выступающей за США. Кенин является дебютанткой этой стадии "Шлемов". Их матч состоится 1 сентября.

Из других результатов третьего дня US Open стоит отметить, вылет двукратной финалистки турнира датчанки Каролин Возняцки — пятая сеяная в 1/32 финала проиграла россиянке Екатерине Макаровой — 2:6, 7:6, 1:6. Для Макаровой эта победа над Возняцки стала первой в карьере после семи поражений и девятой в сезоне над соперницами из топ-10.

Десятая ракетка мира словачка Доминика Цибулкова во втором круге уступила американке Слоан Стивенс — 2:6, 7:5, 3:6.

У мужчин четвертая ракетка турнира 20-летний немец Александр Зверев проиграл своему сверстнику хорвату Борне Чоричу — 6:3, 5:7, 6:7 (1:7), 6:7 (4:7). В этом сезоне Зверев выиграл 5 турниров АТР, в том числе и на недавнем турнире "Мастерс" в Монреале (в финале обыграл Роджера Федерера), и в Нью-Йорке считался фаворитом в нижней половине турнирной сетки.

Хорват впервые в карьере одержал побед над игроком Топ-10 на турнире "Большого шлема". Всего победа над Зверевым стала для Чорича шестой победой над теннисистом десятки в карьере.

18-летний канадец Денис Шаповалов переиграл восьмого сеяного француза Жо-Вильфреда Тсонга — 6:4, 6:4, 7:6. Шаповалов стал самым молодым игроком в третьем круге этого "Большого шлема" с 2007 года (тогда в третий раунд в Нью-Йорке вышел 18-летний Дональд Янг). А на "мэйджорах" канадец стал самым молодым участником третьего круга с Australian Open-2011, где до этой стадии дошел 18-летний Бернард Томич.

Финалист "Мастерса" в Цинциннати австралиец Ник Киргиос (14-й посев) в первом круге US Open проиграл своему соотечественнику Джону Миллману — 3:6, 6:1, 4:6, 1:6. По ходу матча Киргиос испытывал проблемы с плечом, которое беспокоит его в этом сезоне.