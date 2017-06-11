Шарапова не будет участвовать в Уимблдоне из-за травмы

Пятикратная чемпионка турниров "Большого шлема" не выходила на корт после получения травмы на Открытом чемпионате Италии по теннису 16 мая.

Шарапова вернулась в большой теннис в апреле этого года после 15-месячного запрета на участие в турнирах, связанного с употреблением запрещенного препарата мельдония.

Она не получила wild-card на Уимблдонском турнире и собиралась участвовать в квалификационных матчах. Чтобы попасть в основную сетку Уимблдона, ей надо было выиграть три квалификационных матча.

Шарапова также должна была участвовать в Международном женском теннисном турнире Aegon Classic, который начинается на будущей неделе в Бирмингеме - там она получила wild-card, но и его Шараповой придется пропустить из-за травмы.

30-летняя теннисистка написала у себя в "Фейсбуке": "В результате еще одного ультразвукового обследования стало ясно, что надрыв мышцы, который я получила в Риме, к сожалению, не позволит мне играть на проходящих на травяных кортах соревнованиях, как я планировала. Я буду продолжать восстанавливать здоровье, и мой следующий турнир будет в Стэнфорде".

Теперь российская теннисистка планирует вернуться на корт в конце июля, когда завершится сезон игр на траве.

Женский профессиональный турнир в Стэнфорде, проходящий на твердом покрытии, начинается 30 июля.

Поскольку Шарапова пропускает игры на травяных кортах, ее рейтинг не позволит ей автоматически попасть в сетку Открытого чемпионата США по теннису, но, как и в случае с Уимблдоном, она сможет принять участие в квалификацонных соревнованиях.

Сейчас спортсменка занимает 178-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA.

После скандала с допингом организаторы Открытого чемпионата Франции отказали Шараповой в wild-card. Женская теннисная ассоциация раскритиковала это решение, заявив, что "нет никаких оснований для того, чтобы наказывать любого игрока помимо наложенных ранее санкций".