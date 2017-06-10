Шарапова может пропустить турнир в Бирмингеме из-за травмы

NEWSru.com
суббота, 10 июня 2017 г. 14:56
Российская теннисистка Мария Шарапова из-за травмы ноги рискует пропустить теннисный турнир в Бирмингеме. Она должна была выступить в основной сетке соревнований, так как получила специальное приглашение (wild card) от организаторов.
Marija Šarapova
© Reuters / Scanpix

Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на британские СМИ, новость о возможном снятии российской теннисистки озадачила организаторов турнира в Бирмингеме и телевизионные компании, которые купили права на показ матчей с участием россиянки. Турнир в Бирмингеме начнется 17 июня.

В мае Шарапова снялась с турнира в Риме из-за травмы левого бедра. Во время матча второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу россиянка отказалась от продолжения борьбы. При этом Шарапова заметно хромала, когда покидала корт, а ее левое бедро было перемотано. Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля вернулась на корт.

30-летняя россиянка не получила wild card ни в квалификацию, ни в основную сетку "Ролан Гаррос", вследствие чего пропустила Открытый чемпионат Франции. В мае Шарапова заявила, что не намерена просить wild card в основную сетку Уимблдона, а планирует сыграет в квалификации турнира.

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