Шантажист вымогал у жены Шумахера деньги, угрожая убийством детей

rus.DELFI.lv
четверг, 18 мая 2017 г. 18:55
Шантажист вымогал у жены семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на немецкие СМИ. Шантажист пытался выманить деньги еще год назад, но об этом стало известно только сейчас.
Corinna ir Michaelas Schumacheriai
© AFP / Scanpix

В феврале 2016 года неизвестный прислал сообщение на электронную почту Коринны Шумахер. В нем говорилось, что если деньги не будут получены до 31 марта 2016 года, дети пары будут убиты.

Коринна Шумахер обратилась в полицию, и преступника вычислили по номеру банковского счета. В ходе судебного процесса 25-летний мужчина признался в содеянном, однако не смог объяснить причины, которые толкнули его на такой поступок.

У четы Шумахеров двое детей: дочь по имени Джина-Мария и сын Мик, который в то время уже выступал в гоночной серии "Формула-4", напоминает Gazeta.ru.

В конце декабря 2013 года Шумахер пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

На данный момент 47-летний гонщик не прикован к постели и может сидеть даже в кресле. Шумахер узнает родственников, но не говорит, так как мышцы его лица атрофировались.

В общей сложности за состоянием спортсмена наблюдают 15 специалистов. Родные и близкие семикратного чемпиона "Формулы-1" в сумме потратили 16 миллионов евро на его лечение. Так, на оплату услуг персонала и аренду оборудования в неделю тратится около 130 тысяч евро. Чтобы покрыть расходы, семья Шумахера продала дом в Норвегии и личный самолет спортсмена.

В начале мая суд Гамбурга обязал немецкий журнал Blute выплатить компенсацию в размере 50 тысяч евро семье Михаэля Шумахера за публикацию ложной информации о состоянии здоровья спортсмена. В декабре 2015-го в Blute вышел материал, в котором утверждалось, что спортсмен может передвигаться при помощи врачей и шевелить рукой.

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Шантажист вымогал у жены Шумахера деньги, угрожая убийством детей

Corinna ir Michaelas Schumacheriai
Шантажист вымогал у жены семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на немецкие СМИ. Шантажист пытался выманить деньги еще год назад, но об этом стало известно только сейчас.

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