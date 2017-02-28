Серену Уильямс зовут попробовать силы в реслинге

Вице-президент WWE знаменитый рестлер Пол Левек по этому случаю даже презентовал специально изготовленный женский чемпионский пояс организации, который был назван именем Серены Уильямс (см.фото).
She is a…
Record-breaking. Ground-breaking. Barrier-breaking.
History-making…Champion. Congrats @serenawilliams! #AusOpen pic.twitter.com/RAMBz7C2cS— Triple H (@TripleH) January 28, 2017
Серене предлагают выйти ан ринг против известной реслерши Эшли Флэр в рамках главного турнира организации WrestleMania 33, который пройдет в апреле во Флориде. Хотя Уильямс и не имеет опыта в подобных шоу-единоборствах, но вполне может компенсировать это врожденной от природы силой и атлетизмом, отмечает издание.
Реслинг — вид постановочного шоу, сочетающего атлетические навыки, боевые искусства и театральное мастерство.