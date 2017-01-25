Серене осталось два шага, чтобы вернуться на вершину рейтинга

В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису стали известны все полуфиналисты. Шестикратная чемпионка AusOpen американка Серена Уильямс обыграла британку Йоханну Конту и сделала очередной шаг к тому, чтобы вернуть себе звание первой ракетки мира.

Чтобы опередить немку Ангелик Кербер в рейтинге и вернуться на вершину, американке надо стать чемпионкой Мельбурна. В полуфинале 35-летняя Серена сыграет с 34-летней хорваткой Мирьяной Лючич-Барони: 79-я ракетка мира в четвертьфинале в трех сетах обыграла чешку Каролину Плишкову (5-й посев) и второй раз в карьере добралась до полуфинал на турнирах "Большого шлема". Свой первый полуфинал Лючич-Барони сыграла еще 18 лет назад — в 1999 году на "Уимблдоне" в возрасте 17 лет.

Другую полуфинальную пару составили Коко Вандевеге и Винус Уильямс. Поскольку в 1/2 финала пробились сразу три американки, в финале будет как минимум одна представительница США и вполне возможен решающий матч за титул между сестрами Уильямс.

У мужчин оба матча 1/4 финала уложились в три сета. Болгарин Григор Димитров (15) обыграл бельгийца Давида Гоффена (11) и повторил свой лучший результат на "мэйджорах": он доходил до полуфинала на "Уимблдоне-2014".

Следующим соперником Димитрова станет экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль. Девятый сеяный победил канадца Милоша Раонича (3). Для испанца это 50-я победа в Мельбурне. Надаль в 24-й раз в карьере сыграет в полуфинале "Шлема" и впервые за 2,5 года — с "Ролан Гаррос"-2014 (проиграл Новаку Джоковичу). 30-летний Надаль в личных встречах ведет у 25-летнего Димитрова со счетом 7-1.

Другую путевку в финал оспорят швейцарцы — Стэн Вавринка и Роджер Федерер. Надаль становился чемпионом AusOpen в 2009 году, Вавринка — в 2014-м, а Федерер — 4 раза.

25 января. 1/4 финала

Женщины

Серена Уильямс (США, 2) — Йоханна Конта (Великобритания, 9) — 6:2 6:3

Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) — 6:4 3:6 6:4

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания, 9) — Милош Раонич (Канада, 3) — 6:4 7:6 6:4

Григор Димитров (Болгария, 15) — Давид Гоффен (Бельгия, 11) — 6:3 6:2 6:4