Серена Уильямс выйдет замуж

 (5)
rus.DELFI.lv
пятница, 30 декабря 2016 г. 12:26
Одна из лучших теннисисток мира, 22-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" американка Серена Уильямс получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна, сообщает социальный новостной портал Reddit.
© Vida Press

Оганян является одним из основателей Reddit. Портал приводит слова Серены: "Я пришла домой немного поздно. Кто-то упаковал мои вещи. И ждала карета. Пункт назначения — Рим. В итоге я прибыла туда, где состоялась наша первая встреча. И вот теперь круг замкнулся. Именно за этим столиком мы познакомились, а я его снова увидела. Он опустился на колено и произнес четыре слова, а я ответила: „Да"".

35-летняя Серена Уильямс и 33-летний Алексис Оганян начали встречаться осенью 2015 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Спорт в мире

Китайский клуб предложил Роналду 100 млн евро, а "Реалу" — 300 млн

Cristiano Ronaldo
Китайский футбольный клуб, который не афишируется, предложил 300 миллионов евро за переход португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, заявил агент форварда Жорже Мендеш в интервью Sky Sport.

Серена Уильямс выйдет замуж (5)

Серена Уильямс выйдет замуж
Одна из лучших теннисисток мира, 22-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" американка Серена Уильямс получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна, сообщает социальный новостной портал Reddit.

ФИФА применит санкции в случае подтверждения допинга в российском футболе (2)

Gianni Infantino
Если обвинения в употреблении допинга российскими футболистами и сокрытии этого чиновниками подтвердятся, ФИФА и УЕФА применят санкции в отношении России, заявил Джанни Инфантино.

Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира

Carlosas Tevezas
32-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира после перехода в китайский "Шанхай Шэньхуа", сообщает Daily Mail.

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры
Известная сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры. Свое решение экс-первая ракетка мира и одна из самых красивых теннисисток современности объяснила хроническими физическими проблемами, больше не позволяющими ей выступать на высоком уровне.
Facebook друзья
Rambler's Top100