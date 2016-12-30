Серена Уильямс выйдет замуж

Оганян является одним из основателей Reddit. Портал приводит слова Серены: "Я пришла домой немного поздно. Кто-то упаковал мои вещи. И ждала карета. Пункт назначения — Рим. В итоге я прибыла туда, где состоялась наша первая встреча. И вот теперь круг замкнулся. Именно за этим столиком мы познакомились, а я его снова увидела. Он опустился на колено и произнес четыре слова, а я ответила: „Да"".

35-летняя Серена Уильямс и 33-летний Алексис Оганян начали встречаться осенью 2015 года.