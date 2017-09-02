Серена Уильямс впервые стала мамой: родилась девочка

Девочка весит 3.09 килограмма. И Серена, и ребенок чувствуют себя нормально, сообщает Sports.ru со ссылкой на nydailynews.com.

Отец ребенка — жених Серены интернет-предприниматель Алексис Оганян. Серена обручилась с основателем Reddit в конце прошлого года, заявив, что предстоящая свадьба не повлияет на ее турнирный график.

В последний раз 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" (рекорд Открытой эры) играла в официальных турнирах в январе, одержав победу на AusOpen. В апреле 35-летняя Серена Уильямс официально объявила о своей беременности, а также в очередной раз стала первой ракеткой мира.

После рождения ребенка Серена планирует вернуться в большой теннис в будущем сезоне.