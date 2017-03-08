Серена Уильямс снялась с двух турниров и потеряет лидерство в рейтинге

"Из-за коленей я не могла тренироваться и очень расстроена, что не смогу сыграть на этих турнирах. Но я буду продолжать двигаться вперед с положительным настроем и с нетерпением жду момента, когда смогу вернуться на корт", — заявила теннисистка.

Таким образом, уже по итогам турнира в Индиан-Уэллсе, 20 марта, 35-летняя американка уступит первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации своей ближайшей преследовательнице немке Анжелик Кербер.