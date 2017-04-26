Серена Уильямс рассказала, как случайно объявила миру о своей беременности

Первая ракетка мира Серена Уильямс призналась, что не собиралась так рано раскрывать общественности факт своей беременности, а ее фото попало в Сеть по неосторожности — она просто нажала не на ту кнопку.

Напомним, что 19 апреля Уильямс выложила в Snapchat свое фото в желтом купальнике с подписью "20 недель". Теннисистка быстро удалила пост, но позже через официального представителя вынуждена была подтвердить факт беременности. Американская теннисистка ожидает первенца осенью этого года.

"Вообще-то, это была случайность. Я просто делала фотографии каждую неделю, чтобы следить, насколько заметна моя беременность. Просто сохраняла их для себя и мало кому рассказала о том, что жду ребенка. Но вы знаете соцсети, там так легко нажать не на ту кнопку", — цитирует 35-летнюю спортсменку портал News.com.au.

Серена также призналась, что сама узнала о пикантном положении за два дня до старта Открытого чемпионата Австралии в январе, который в итоге выиграла.

"Это было непросто. Беременная или нет — никто об этом не знал, все ждали моей победы там. И если бы я проиграла, это стало куда большей новостью", — уверена Уильямс.

В декабре 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, который является одним из основателей и владельцев социального новостного сайта Reddit.

За свою карьеру Серена Уильямс выиграла 72 турнира WTA, заработав 84,5 млн долларов призовых.