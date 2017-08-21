Серена Уильямс: "Почему Шарапова милее, чем я?"

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rus.DELFI.lv
понедельник, 21 августа 2017 г. 13:41
Американская теннисистка Серена Уильямс выразила недовольство тем фактом, что публика считает россиянку Марию Шарапову более приветливой и милой.
Rio2016: Serena Williams – Elina Svitolina
© AFP / Scanpix

"Многие люди считают, что я жесткая и грубая в общении. При этом Шарапову, которая может ни с кем не разговаривать в раздевалке, публика считает более приветливой и милой, чем меня. Почему? Потому что я черная и выгляжу грубой? Такое уж общество, в котором мы живем? — цитирует Уильямс Vogue. — Говорят, что афроамериканцам нужно быть вдвое лучше, чтобы к ним относились так же хорошо, как к белым — особенно, если ты женщина. Что ж, я не против того, чтобы быть вдвое лучше".

Также Уильямс, которая в данный момент ждет ребенка, заявила, что планирует выступить на Открытом чемпионате Австралии в январе 2018 года. Отмечается, что это будет по прошествии примерно трех месяцев после рождения первенца спортсменки.

Ранее Шарапова заявила, что Серена возненавидела ее после финала Уимблдонского турнира в 2004 году.

Серена Уильямс — одна из самых успешных и титулованных теннисисток в истории тенниса. Она 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" и четырехкратная олимпийская чемпионка. За пределами корта Уильямс успешно занимается бизнесом, зарабатывая на рекламных контрактах в среднем 12 млн долларов в год и владея собственной фирмой по производству спортивной одежды Aneres Designs. Уильямс активно участвует в благотворительных проектах: на ее деньги построены школы в Африке, а в США выплачиваются стипендии студентам колледжей.

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