Серена Уильямс осудила скандального тренера за слова о ее ребенке

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bbcrussian.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 17:35
Легендарная теннисистка Серена Уильямс, на прошлой неделе объявившая о своей беременности, раскритиковала румынского тренера, некогда первую ракетку мира Илие Настасе за его расистские комментарии в адрес ее будущего ребенка.
Serena Williams
© AFP / Scanpix

70-летний Настасе, и без того известный скандальными поступками, недавно обратил внимание на разницу в цвете кожи у 35-летней афроамериканки и ее жениха - предпринимателя Алексиса Оганяна, и задался вопросом, будет ли их ребенок "цвета молочного шоколада".

"Мне грустно жить в обществе, где люди, подобные Илие Настасе, могут отпускать столь расистские замечания. Говорила это не раз, и повторю снова, что мир прошел долгий путь, но впереди он еще дольше. [...] В отличие от вас, я не боюсь. Видите ли, я совсем не трусиха", - написала спортсменка в своем "Инстаграме".

"Все это не заставит меня вкладывать меньше любви, света и позитива в то, что я делаю. Я и впредь буду лидером, который борется за правое дело", - добавила Серена.

На минувших выходных Настасе отстранили от должности капитана сборной Румынии в Кубке Федерации на время расследования, которое проводит в его отношении Международная федерация тенниса (ITF) из-за того, что он оскорбил английских теннисисток на встрече с Румынией.

Высказывания Настасе в отношении будущего ребенка Серены Уильямс также будут изучены ITF. Сам бывший чемпион мира заявил, что никакого раскаяния не чувствует.

"Я ни о чем не жалею, и они могут меня хоть посадить - мне все равно. [...] Мне 70 лет, и денег за работу капитаном я не получаю", - бросил скандальный тренер.

Отцом ребенка чемпионки станет американский программист и бизнесмен, сооснователь сервиса блогов Reddit Алексис Оганян, с которым суперзвезда тенниса помолвилась в декабре.

Свой рекордный 23-й турнир серии Большого шлема в одиночном разряде спортсменка выиграла, будучи на восьмой неделе беременности. Это помогло ей вернуться на первое место в мировом рейтинге теннисисток.

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