Серена Уильямс объявила о своей беременности

В конце 2016 года Серена обручилась с основателем Reddit Алексисом Оганяном, заявив после этого, что предстоящая свадьба не повлияет на ее турнирный график. А теперь мы видим, что 35-летнюю Уильямс выложила фотографию с округлившимся животом и подписью "20 недель".

В последний раз 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" играла в официальных турнирах в январе, одержав победу на Открытом чемпионате Австралии. Несмотря на длительное отсутствие теннисистки на корте после этого, уже на следующей недели она вернется в лидеры мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), который в данный момент возглавляет немка Ангелик Кербер.