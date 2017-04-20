Серена Уильямс объявила о своей беременности

rus.DELFI.lv
четверг, 20 апреля 2017 г. 07:37
Самая титулованная из действующих теннисисток американка Серена Уильямс объявила о своей беременности, со ссылкой на Snapchat спортсменки сообщает Sports Illustrated.
Serena Williams
© Reuters / Scanpix

В конце 2016 года Серена обручилась с основателем Reddit Алексисом Оганяном, заявив после этого, что предстоящая свадьба не повлияет на ее турнирный график. А теперь мы видим, что 35-летнюю Уильямс выложила фотографию с округлившимся животом и подписью "20 недель".

В последний раз 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" играла в официальных турнирах в январе, одержав победу на Открытом чемпионате Австралии. Несмотря на длительное отсутствие теннисистки на корте после этого, уже на следующей недели она вернется в лидеры мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), который в данный момент возглавляет немка Ангелик Кербер.

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