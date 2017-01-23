Серена прошла в четвертьфинал AusOpen и может вернуться на вершину рейтинга

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rus.DELFI.lv
понедельник, 23 января 2017 г. 15:20
В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии определились все участники четвертьфиналов. У женщин шестикратная чемпионка турнира американка Серена Уильямс в 1/8 финала переиграла чешку Барбору Стрыцову.
Serena Williams
© Reuters/ Scanpix

В случае титула на AusOpen Серена вернет себе первую строчку в мировом рейтинге.

В 1/4 финала Серена сыграет с британкой Йоханной Контой, которая выбила из борьбы россиянку Екатерину Макарову. Также в следующий круг вышли чешка Каролина Плишкова и хорватка Мирьяна Лючич-Барони.

У мужчин представитель Узбекистана Денис Истомин (119-й в рейтинге) в двух предыдущих кругах проводил пятисетовые матчи (в 1/32 финала обыграл чемпиона двух последних лет Новака Джоковича), но был остановлен болгарином Григором Димитровым. Первый сет остался за Истоминым (6:2), второй он уступил на тай-брейке (2:7), а потом получил небольшую травму задней поверхности бедра.

Димитрову не составило труда довести матч до победы. Травму получил и испанец Роберто Баутиста-Агут в матче против канадца Милоша Раонича (3). Один сет испанец выиграл, но не более того.

Во встрече двух примерно равных по классу соперников бельгиец Давид Гоффен (11) переиграл австрийца Доминика Тима (8) и вышел на Димитрова (16).

23 января. 1/8 финала

Мужчины

Рафаэль Надаль(Испания) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3…
Милош Раонич (Канада) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6 3:6 6:4 6:1
Давид Гоффен (Бельгия) — Доминик Тим (Австрия) — 5:7 7:6 6:2 6:2
Григор Димитров (Болгария) — Денис Истомин (Узбекистан) — 2:6 7:6 6:2 6:1

Женщины

Каролина Плишкова (Чехия) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:3 6:3
Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия) — Дженнифер Брэди (США) — 6:4 6:2
Йоханна Конта (Великобритания) — Екатерина Макарова (Россия) — 6:1 6:4
Серена Уильямс (США) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 7:5 6:4

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Серена прошла в четвертьфинал AusOpen и может вернуться на вершину рейтинга (2)

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