Сербский ватерполист в прощальном матче забил гол ногой

Игрок сборной Сербии по водному поло Слободан Никич нестандартно подошел к реализации 4-метрового штрафного броска во время прощального матча в Белграде.

Эта встреча сборной Сербии против звезд остального мира была посвящена проводам Слободана Никича и другого ветерана сербской команды Живко Гочича. При счете 9:6 в пользу сербов в ворота соперника был назначен 4-метровый штрафной бросок, к исполнению которого Никич подошел нестандартно: он изловчился и пробил ногой, послав мяч в сетку.

Такой прием не противоречит правилам игры, однако на турнирах мирового уровня подобный акробатический трюк встречается крайне редко. Сама игра завершилась победой сербов со счетом 14:12.

Слободан Никич за свою карьеру девять раз выигрывал Мировую лигу, пять раз становился чемпионом Европы и трижды — чемпионом мира. В уходящем году он в составе сборной Сербии завоевал олимпийское золото Рио-2016.