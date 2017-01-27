"Сельта" выбила "Реал" из Кубка Испании, Суарес помог "Барсе" хет-триком

В ответном матчах 1/4 финала Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью в Виго против "Сельты" (2:2) и вылетел из турнира по сумме двух матчей.

В первом матче мадридский клуб неожиданно уступил "Сельте" на "Сантьяго Бернабеу" (1:2), и в ответном поединке ему требовалась только победа. В Виго "Реал" только отыгрывался — с 0:1 и 1:2. Первый ответный гол забил Роналду, второй — Васкес на 90-й минуте, но на большее не хватило времени.

"Барселона" перед ответным поединком против "Реал Сосьедад" имела гостевую победу в Сан-Себастьяне (1:0). А на "Камп Ноу" каталонский клуб разгромил соперника 5:2. Хет-трик оформил уругваец Луис Суарес, по голу забили Лионель Месси (с пенальти) и Туран.

Помимо "Сельты" и "Барселоны" в полуфинал вышли мадридский "Атлетико" (сыграл вничью с "Эйбаром" — 2:2) и "Алавес" (прошел "Алькоркон").

Кубок Испании. 1/4 финала. Ответные матчи

Сельта — Реал Мадрид 2:2 (1:0)

Голы: Данило 44 (автогол), Васс 85 — Роналду 62, Васкес 90.

Сельта: Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс (Гомес, 88), Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90), Гвидетти (Хосабед, 84).

Реал: Касильяс, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро (Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду.

Первый матч — 2:1.

Барселона — Реал Сосьедад — 5:2 (1:0)

Голы: Суарес 17, 63, 82, Месси 55 (пен), Туран 80 — Хуанми 62, Виллиан Жозе 73.

Барселона: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано (Ракитич, 66), Суарес, Серджи Роберто (Алеиш Видаль, 46), Андре Гомеш, Неймар (Туран, 75), Месси, Суарес.

Первый матч — 1:0.

Алавес — Алькоркон 0:0

Первый матч — 2:0.

Эйбар — Атлетико 2:2 (0:0)

Голы: Энрик 73, Леон 80 — Хименес 49, Хуанфран 85.

Первый матч — 0:3.