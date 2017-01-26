"Сельта" выбила мадридский "Реал" из Кубка Испании

rus.DELFI.lv
четверг, 26 января 2017 г. 14:10
В ответном матчах 1/4 финала Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью в Виго против "Сельты" (2:2) и вылетел из турнира по сумме двух матчей.
© Reuters

В первом матче мадридский клуб неожиданно уступил "Сельте" на "Сантьяго Бернабеу" (1:2), и в ответном поединке ему требовалась только победа.

В Виго "Реал" только отыгрывался — с 0:1 и 1:2. Первый ответный гол забил Роналду, второй — Васкес на 90-й минуте, но на большее не хватило времени.

Помимо "Сельты" в полуфинал вышли мадридский "Атлетико" (сыграл вничью с "Эйбаром" — 2:2) и "Алавес" (прошел "Алькоркон").

Кубок Испании. 1/4 финала. Ответные матчи

Сельта — Реал Мадрид 2:2 (1:0)

Голы: Данило 44 (автогол), Васс 85 — Роналду 62, Васкес 90.

Сельта: Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс (Гомес, 88), Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90), Гвидетти (Хосабед, 84).

Реал: Касильяс, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро (Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду.

Первый матч — 2:1.

Алавес — Алькоркон 0:0

Первый матч — 2:0.

Эйбар — Атлетико 2:2 (0:0)

Голы: Энрик 73, Леон 80 — Хименес 49, Хуанфран 85.

Первый матч — 0:3.

Барселона — Реал Сосьедад — 26 января

Первый матч — 1:0.

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"Сельта" выбила мадридский "Реал" из Кубка Испании

Сельта выбила мадридский Реал из Кубка Испании
В ответном матчах 1/4 финала Кубка Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью в Виго против "Сельты" (2:2) и вылетел из турнира по сумме двух матчей.

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