"Сельта" выбила мадридский "Реал" из Кубка Испании

В первом матче мадридский клуб неожиданно уступил "Сельте" на "Сантьяго Бернабеу" (1:2), и в ответном поединке ему требовалась только победа.
В Виго "Реал" только отыгрывался — с 0:1 и 1:2. Первый ответный гол забил Роналду, второй — Васкес на 90-й минуте, но на большее не хватило времени.
Помимо "Сельты" в полуфинал вышли мадридский "Атлетико" (сыграл вничью с "Эйбаром" — 2:2) и "Алавес" (прошел "Алькоркон").
Кубок Испании. 1/4 финала. Ответные матчи
Сельта — Реал Мадрид 2:2 (1:0)
Голы: Данило 44 (автогол), Васс 85 — Роналду 62, Васкес 90.
Сельта: Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Васс (Гомес, 88), Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90), Гвидетти (Хосабед, 84).
Реал: Касильяс, Начо, Рамос, Данило, Кроос, Ковачич, Каземиро (Диас, 89), Асенсио (Васкес, 76), Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду.
Первый матч — 2:1.
Алавес — Алькоркон 0:0
Первый матч — 2:0.
Эйбар — Атлетико 2:2 (0:0)
Голы: Энрик 73, Леон 80 — Хименес 49, Хуанфран 85.
Первый матч — 0:3.
Барселона — Реал Сосьедад — 26 января
Первый матч — 1:0.