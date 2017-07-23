Сексуальная Агнешка Радванска вышла замуж за спарринг-партнера

rus.DELFI.lv
воскресенье, 23 июля 2017 г. 13:26
Одна из самых красивых теннисисток современности Агнешка Радванска из Польши вышла замуж. Ее избранником стал ее спарринг-партнер Давид Цельт.
Agnieszka Radwanska
© AFP / Scanpix

Свадьба состоялась в Кракове. Помимо родственников молодоженов на торжественно мероприятии присутствовали немка Ангелик Кербер, датчанка Каролин Возняцки, бывшая первая ракетка Польши Марта Домаховская, полуфиналист "Уимблдона"-2013 польский теннисист Ежи Янович, а также победитель "Уимблдона" в парном разряде поляк Лукаш Кубот, сообщает Eurosport.ru.

О предстоящей свадьбе 28-летней Радваньской в 2016 году на US Open рассказала Возняцки. "Ага выходит замуж, так что мы с Кербер такие: "Надо ездить в отпуск втроем, но это тяжело, когда у каждой появляется собственная жизнь", — сообщила датчанка. — Конечно, это не значит, что мы отдаляемся друг от друга, но иногда у девушек появляются разные приоритеты или они чем-то заняты. Было бы круто тусить вместе, пить кофе, сидеть, болтать и отлично проводить время", — сообщила Возняцки.

В текущем рейтинге экс-вторая ракетка мира Радванска занимает десятое место. В этом сезоне теннисистка из Польши выиграла 14 матчей из 25-ти и ни разу не выходила во вторую неделю на турнирах "Большого шлема". В прошлом сезоне впервые в карьере выиграла итоговый турнир. Всего за карьеру Радванска выиграла 20 титулов WTA и заработала 26,5 млн. долларов призовых.

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