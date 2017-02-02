Сборная России с Невским на рукаве проиграла шведам на ЧМ по бенди

В шведском Сандвикене проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. В заключительном матче группового этапа вчера встретились фавориты турнира — сборные Швеции и России.

Россияне приехали на мировое первенство в Швеции с иконой Александра Невского, нареченного духовным покровителем сборной России. Кроме того, на игровых свитерах российской команды также отображен образ святого князя — покровителя русских воинов.

Первые два матча действующие чемпионы мира выиграли без проблем (у Казахстана — 9:2 и у финнов — 6:2). Шведы также шли без потерь и в очной встрече с россиянами взяли верх — 10:6.

Главный тренер россиян Сергей Мяус после игры отметил: "Это был третий матч в группе — благодаря гостеприимным хозяевам нам сделали такой календарь (россияне играли с хозяевами спустя меньше суток после встречи с финнами — прим.). Поначалу забили гол, контролировали игру, но затем, быть может, в ходе функционального провала шведы перехватили инициативу. И в конце второго тайма, кстати, был счет 5:7. Игра шла практически равная, однако сказалась нехватка игроков из-за микротравм. Не хватило игрового потенциала и свежести после трех матчей — в этом плане шведы и финны были в привилегированном состоянии".

Россияне заняли второе место в группе и сегодня в четвертьфинале сыграют со сборной Беларуси. Финал ЧМ-2017 по бенди и матч за третье место пройдут 5 февраля.