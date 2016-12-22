Сборная России по лыжным гонкам может быть полностью дисквалифицирована

rus.DELFI.lv
четверг, 22 декабря 2016 г. 15:53
Сборная России по лыжным гонкам может быть в полном составе отстранена от участия в чемпионате мира 2017 года, который пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти, сообщают шведские СМИ.
© AFP/Scanpix

По информации скандинавских изданий Expressen и Sydsvenskan, фамилии лидеров российской команды Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Никиты Крюкова упоминаются во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена и предъявленных доказательств должно хватить Международной федерации лыжного спорта (FIS), чтобы наложить санкции на всех россиян.

Представитель WADA Мэгги Дюрант сообщила, что агентство сейчас изучает вопрос допинг-проб российских лыжников. Трое вышеупомянутых россиян были в "списке Сочи-2014", а с пробами Легкова и Вылегжанина манипуляции производились непосредственно в антидопинговых лабораториях.

Также сообщается, что Вылегжанин, выигравший в Сочи три серебра (в эстафете, командном спринте и гонке на 50 км), принимал запрещенный препарат триметазидин. Данное лекарство используется для нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Российский лыжник употреблял этот препарат, относящийся к метаболическим модулятором — за месяц до старта Игр в Сочи. Срок дисквалификации за такое нарушение составляет четыре года. Правда, во время сочинской Олимпиады действовал предыдущий кодекс WADA, согласно которому срок отстранения за употребление триметазидина составлял два года.

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